A Farigliano una mostra personale di Tiziano Perotto

Sabato 25 novembre alle ore 17.30 si inaugura presso la Biblioteca civica Nicola e Beppe Milano di Farigliano la mostra personale di Tiziano Perotto, illustratore di fama nazionale che, dopo aver vissuto per lungo periodo a Milano, si è trasferito a Dogliani, abbandonando la metropoli congestionata dal traffico e dal ritmo di vita frenetico, per rifugiarsi sulle colline langarole dove la vita è ancora scandita dal ritmo delle stagioni.

Perotto inizia l’attività di illustratore alla fine degli anni Settanta: negli anni focalizza sempre più il suo lavoro verso il settore editoriale, collaborando con case editrici per pubblicazioni periodiche e per l’editoria scolastica. Perotto collabora per riviste di scienza e architettura e per le case editrici De Agostini, Lattes, Editoriale Giorgio Mondadori, Cairo Editore.

Esegue spaccati architettonici per le riviste Bell’Italia e Bell’Europa e spaccati di navi antiche, velieri, galeoni, vascelli antichi e moderni per Fabbri Editori e RCS.

Per anni collabora con il teatro per ragazzi Teatro Laboratorio Mangiafuoco, eseguendo scenografie, manifesti, locandine.

Ha esposto in numerose mostre sia personali, sia collettive, in Italia e all’estero.

La mostra apre i battenti il 25 novembre ed è visitabile fino al 16 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca (il mercoledì dalle 20.30 alle 22, il giovedì dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 11.30) e nei giorni:

domenica 26 novembre e domenica 10 dicembre dalle ore 10 alle 12

domenica 3 dicembre in concomitanza con la Fiera dei Puciu dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.