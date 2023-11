Due docenti del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo al “Riga Valst 3 Gimnazjia”

Nei giorni 8, 9 e 10 novembre Manuela Bosio e Cristina Ferrero, docenti del “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo, si sono recate in visita presso il “Riga Valst 3 Gimnazjia” di Riga, in Lettonia, scuola partner dell’Istituto saluzzese nel progetto Erasmus+ “Impresa etica e sostenibile”.

Le docenti, guidate dal preside lettone Andris Priekulis, già in visita a Saluzzo alcune settimane fa, hanno potuto visitare la scuola, conoscere i ragazzi, dialogare con gli insegnanti e progettare nel dettaglio le attività che coinvolgeranno le due scuole sia nel gemellaggio digitale sulla piattaforma europea ESEP-ETwinning, sia nel corso della mobilità degli studenti, che si svolgerà tra i mesi di marzo e aprile 2024.

E’ stata un’opportunità importante per conoscere una realtà e un sistema scolastico diverso da quello italiano e per coglierne peculiarità e aspetti significativi utili per migliorare il benessere degli studenti e per continuare a progettare e diffondere buone pratiche didattiche in entrambe le scuole.

Osservare il lavoro dei docenti e dei discenti, in modo attivo e partecipato, allarga la prospettiva rispetto alle varie realtà del panorama educativo e offre importanti spunti di riflessione.

Il Programma Erasmus+ mette a disposizione strumenti e possibilità per la realizzazione di tali gemellaggi tra scuole, che rappresentano importanti esperienze di arricchimento culturale e umano che è necessario implementare e diffondere in tutta la comunità scolastica.