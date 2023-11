Coldiretti Cuneo: storie di allevamento e viticoltura sostenibile a "Bee"

Nel contesto della zootecnia cuneese, quella ovicaprina con più di 1.400 allevamenti, quasi 40.000 capi ovini e poco meno di 20.000 caprini, riveste un ruolo importante in termini di custodia della biodiversità, sostenibilità economica, sociale ed ambientale e di distintività di razze e produzioni. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo in occasione della rassegna di razze ovicaprine che andrà in scena a “BEE” a Villanova Mondovì domani, domenica 19 novembre.

Per scoprire storie di pastorizia, tenacia e passione, domani a BEE Coldiretti Campagna Amica proporrà “Storie di Uomini e Formaggi”, una degustazione guidata di formaggi ovicaprini Made in Cuneo in abbinamento con vini marchiati The Green Experience.

Un maestro assaggiatore ONAF – spiega Coldiretti Cuneo – guiderà i partecipanti nella degustazione di tre diversi formaggi: la “Tuma di Campratè”, un formaggio ovino a latte crudo affinato 15 giorni, l’“Ormea”, un formaggio presamico con latte d’alpeggio misto vaccino e caprino affinato 45 giorni, e un Caprino erborinato, formaggio a latte crudo affinato 60-70 giorni.

Sarà un viaggio sensoriale accompagnato dai racconti dei produttori – Anna Maria Castagnino, titolare dell’omonima azienda agricola di Ormea, Gianluca Fracchia dell’azienda agricola Campratè di Niella Belbo, e Paolo Pellegrino dell’azienda agricola Il Sogno di Boves – per scoprire peculiarità, storie e aneddoti alla base di alcune eccellenze casearie delle nostre terre.

I formaggi saranno degustati in abbinamento ai vini dell’az. agr. Isnardi Ernesto di Castagnito – vino bianco “Bosk”, Barbera d’Alba DOC Superiore e Roero DOCG – marchiati “The Green Experience”, ossia prodotti secondo un rigoroso disciplinare che prevede il rispetto di pratiche agronomiche e metodi di lotta sostenibili per prendersi cura del paesaggio collinare, conservare le risorse naturali del suolo e la biodiversità in vigneto e offrire la massima qualità al consumatore.

Inoltre, in Fiera non mancheranno i produttori Campagna Amica a colorare di giallo il mercato del gusto tra le vie del centro di Villanova Mondovì con tante proposte per tutti i gusti.

“Gli allevamenti ovini e caprini nella Granda, dalle terre alte alle pianure, sono sinonimo di tradizione, cultura, lavorazione e trasformazione in prodotti tipici, caratterizzazione del paesaggio e cura del territorio. Un patrimonio che deve essere nostra cura e responsabilità tutelare e tramandare alle future generazioni, così come quello vitivinicolo che sulle nostre colline è sempre più improntato ad una sostenibilità diffusa, che genera qualità, salubrità e attrattività del paesaggio” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada.

“A BEE portiamo alcuni esempi di un patrimonio agroalimentare che racconta la biodiversità delle nostre terre e la sostenibilità delle realtà agricole che si impegnano ogni giorno a custodirla. Per i visitatori della Fiera sarà un’occasione speciale per apprezzare da vicino la dedizione e la passione degli imprenditori agricoli locali e il valore delle produzioni locali” sostiene il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.