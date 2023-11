Uno spazio per tutta la cittadinanza: frazione San Matteo, a Bra, ha una nuova area giochi

Nella giornata di ieri, si è inaugurata la nuova area giochi in frazione San Matteo a Bra, che contiene giochi inclusivi ed è stata realizzata grazie a Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport), Fondazione Crc, Comune di Bra e il comitato di frazione. I tanti bambini presenti con le proprie famiglie hanno subito "collaudato" le nuove giostre, che hanno generato grande entusiasmo.

Durante l’evento, sono intervenute diverse autorità, a partire dal sindaco Gianni Fogliato: "È bello inaugurare un’area giochi in una frazione, creando occasioni di vitalità. Si tratta comunque di uno spazio per tutta la cittadinanza, qui ad esempio passa la camminata della salute. L’invito è di mantenerlo bello come è ora: questo accade se lo si sente proprio".



L’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: "Questo è un momento importante: abbiamo creato un’area con giochi inclusivi cogliendo l’occasione per un’riqualificazione generale dello spazio, rendendolo faro sulla zona. Per questo ringrazio il comitato di frazione, l’Unvs e l’ufficio lavori pubblici".

"Come assessore e insegnante, sono consapevole che avere giochi belli è molto prezioso: i giovani non sono più abituati a muoversi all’aperto", sottolinea poi l’assessore allo sport Daniele Demaria. "L’attenzione della nostra Amministrazione verso i giovani e lo sport è costante. Il nostro impegno è che l’area rimanga sempre pulita come è ora".

Infine, ha preso parola Beppe Gandino, presidente Unvs: "Con questa inaugurazione chiudiamo un anno molto intenso per noi. L’apertura dell’area è stata possibile grazie a un grande lavoro di squadra, per cui ringrazio soprattutto Gianfranco Vergnano, tutta il team di veterani e il comitato di frazione".





La giornata è poi proseguita con un rinfresco offerto dai volontari del comitato di frazione, mentre i più piccoli hanno continuato a intrattenersi con i nuovi giochi a loro disposizione.