A Marene torna il teatro dialettale con la compagnia marenese

Venerdì prossimo -24 novembre alle 21 – vi sarà il grande ritorno della Compagnia Teatrale Marenese con una nuova ed esilarante commedia in dialetto Piemontese: TROPE FUMNE PER 'L BARUN - con la regia di Giuseppe OPERTI.

Verranno proposte quattro repliche sempre presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene sito in Via Cravetta 2

I posti sono limitati quindi occorre affrettarsi a prenotare tramite il seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-trope-fumne-per-il-barun-753961478077?aff=oddtdtcreator



Le date successive saranno:

Sabato 25 Novembre – ore 21

Domenica 26 Novembre – ore 15

Venerdì 1 dicembre – ore 21

Per informazioni scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com