Aido e Avis insieme per il concerto dei Rebel Bit a Bra

Nella prestigiosa cornice del Teatro Boglione Politeama di Bra praticamente “sold-out” è andato in scena il concerto musicale “Come” dei Rebel Bit, gruppo canoro reduce dal successo televisivo ottenuto ad "Italian’s got talent".

Fortemente voluto da AIDO Sezione Provinciale di Cuneo “in squadra” con il Gruppo Comunale di Bra e la “formazione” dell’AVIS braidese, lo spettacolo è stato occasione per alcuni istanti di riflessione sull’importanza della vita anche grazie al “dono” di sangue e di organi al di là di guerre e conflitti.



Con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, la serata ha vissuto momenti musicali emozionanti grazie alle voci di Giulia Cavallera, mezzosoprano, del tenore Guido Giordana, del baritono Paolo Tarolli anche al beatbox, del basso/baritono Lorenzo Subrizi unitamente al sound designer Andrea Trona per un gruppo vocale che ha voluto proprio in questa serata regalare alla nutrita platea la nuova canzone "Nessuno vuole esser Robin".



Alla presenza dell’intera Giunta comunale della città di Bra, capitana dal sindaco Fogliato, parole di elogio son state rivolte dal primo cittadino alle due realtà associative per un compito ed un ruolo sociale particolarmente significativo a favore della comunità.



L’occasione è stata anche utile per festeggiare i 50 anni di attività di AIDO Piemonte, unitamente alla Sezione Provinciale di Torino, che grazie agli stimoli di un simpatico e professionale "duetto" di presentatori, Valter Manzone e Sergio Provera ha portato, con gli interventi dei dirigenti associativi Gianfranco Vergnano ed Armando Verrua, a render noto un importante evento istituzionale che sul 2024 vedrà svolgersi proprio a Bra, città del dono, Sabato 11 Maggio, l’Assemblea Ordinaria Elettiva di AIDO Piemonte, nonché l'apertura di una nuova sede AVIS Bra che sarà realizzata presso i locali dell’ ex ASLCN2 di Via Goito.