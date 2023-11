Nuovo parcheggio da 110 posti a Cuneo: il CAI chiede l'intitolazione dell'area

Lo avevamo annunciato un mese fa: a Cuneo verrà realizzato un nuovo parcheggio a raso da circa 110 posti.

Sorgerà nell'area est della città, a poca distanza da quello delle piscine, esattamente tra via Porta Mondovì e via Parco della Gioventù, appena prima dell'ex Nuvolari. E, soprattutto, di fronte alla sede del Club Alpino Italiano, che si è già attivato per l'intitolazione dell'area.

A Cuneo c'è già una piazza che intitolata ad un'organizzazione, la Croce Rossa; il CAI, anche per prossimità, ha quindi chiesto di poter dare il nome alla nuova area, che potrebbe quindi chiamarsi piazzale Club Alpino Italiano, come chiesto dal presidente della sezione cuneese Paolo Salsotto all'amministrazione. Inoltre, proprio nel 2024, il CAI di Cuneo compie 150 anni: una ricorrenza che potrebbe essere festeggiata anche con l'intitolazione.

Il nuovo parcheggio sorgerà a meno di duecento metri dall'ascensore inclinato, lontano dal concentrico ma comodo e ben servito.

Il progetto, realizzato dallo studio Archana Architetti Associati di Cuneo, prevede circa 110 posti, corsie di manovra in asfalto e stalli di sosta in materiale drenante, impianto di illuminazione e predisposizione per posa di colonnina ricarica veicoli elettrici. A realizzarlo sarà la ditta Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo.

Si accederà da via Parco della Gioventù, con accesso pedonale da via Porta Mondovì.

Il costo complessivo è di 510.000 euro (di cui 394.000 per lavori a base d’asta), con un incremento rispetto ai 420.000 euro previsti nel progetto definitivo approvato nel 2022, a causa del nuovo prezziario regionale e all’aumento delle materie prime. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto ha vinto con un ribasso del 13,5%