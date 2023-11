"Cantare per sognare", a Manta un viaggio nella musica Pop

Sabato 25 novembre, dalle ore 20,30, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria del Monastero, andrà in scena il concerto "Cantare per sognare", un vero e proprio viaggio nella musica POP che vedrà sul palco giovani cantanti mantesi e non solo, i quali interpreteranno canzoni riguardanti il mondo femminile, in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne.