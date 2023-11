Violenza di genere: a Cherasco una serata informativa al teatro Salomone

Fornire gli strumenti per individuare le prime avvisaglie di comportamenti violenti e mettere in campo le contromisure previste dalla legge. È l’obiettivo della serata in programma mercoledì 29 novembre, al teatro Salomone, ultimo appuntamento con le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il convegno, incluso fra le iniziative della rassegna Cherasco incontra, promossa dal Comune e dall’associazione Cherasco cultura, è ad accesso libero.

Sul palco del teatro si avvicenderanno, per un focus di carattere psicologico e giuridico, gli interventi del comandante della stazione dei Carabinieri della Città delle paci, luogotenente Giuseppe Sallustio e l’ispettrice superiore della Polizia di Stato Mariella Faraco. La funzionaria, in forza dalla Questura di Cuneo, è responsabile della Sezione reati contro la persona, sessuali e in danno dei minori.

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Coinvolgere la cittadinanza nella riflessione su un tema tanto delicato e dolorosamente attuale è un dovere, in qualità di amministratori, per ribadire con fermezza la condanna verso qualsiasi forma di violenza di genere»

Istituita nel 1999 dall’Onu, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si tiene il 25 novembre. La data è stata scelta per ricordare la brutale uccisione, nel 1960, delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, impegnate nel movimento di resistenza alla dittatura militare di Rafael Trujillo, nella Repubblica Dominicana.