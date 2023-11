Domenica 3 dicembre al Cinema Vekkio di Corneliano il "Riccio day" di beneficenza

Domenica 3 dicembre dalle ore 11 al “Cinema Vekkio” di Corneliano d’Alba il dott. Massimo Vacchetta e i volontari dell’associazione Centro recupero ricci "La Ninna" hanno organizzato un pranzo vegano per sostenere i progetti futuri di questa realtà, che si sta ampliando per diventare il primo ospedale e Centro di Ricerca d’Europa dedicato ai simpatici mammiferi con gli aculei che purtroppo sono a rischio estinzione per via del cambiamento climatico, dell’uso indiscriminato di pesticidi e della perdita del loro habitat a causa dell’eccessiva antropizzazione di ogni territorio.

Durante la giornata ci saranno tanti ospiti, un gruppo musicale, intrattenimento dal vivo e la bancarella “RiccioLandia”, dove si possono trovare regali e tantissimi gadget rigorosamente hand-made, a tema riccio.

Ci sarà anche il CalendaRiccio 2024 e i libri del dottor Vacchetta che si potranno acquistare con la dedica. Per chiunque non potesse partecipare al pranzo, ma volesse comunque presenziare all’evento, è possibile venire dopo pranzo per assistere al concerto, fare una donazione, acquistare un oggetto o un libro alla bancarella. Esiste anche la possibilità di donare “a distanza” un “pranzo sospeso” per donarlo a persone in difficoltà economica.



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA TRAMITE EVENTBRITE al seguente link



https://www.eventbrite.it/e/750243407227?aff=oddtdtcreator

(istruzioni nella sezione Discussione)



La quota per il pranzo si pagherà all'ingresso il giorno dell'evento.



Quota pranzo

Adulti € 30 - Bambini dai 3 agli 8 anni € 15 - Bambini sotto i 3 anni GRATUITO

Per info scrivici a eventilaninna@gmail.com