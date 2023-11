La solidarietà al Cuneo Airport con la campagna per le Tredicesime dell’Amicizia

La solidarietà decolla dal Cuneo Airport. “Dona luce con le Tredicesime dell’Amicizia” è il titolo dell’iniziativa che Specchio dei tempi ha attuato, in collaborazione con Geac, presso lo scalo di Cuneo: il primo atto concreto e visibile della neonata collaborazione tra le parti. Un aiuto concreto, una solidarietà puntuale, per persone in reale stato di bisogno. Da sempre questa la garanzia che dà Specchio dei Tempi a tutti i suoi donatori.

Si tratta di un contributo che oltre 2mila persone in stato di necessità riceveranno in prossimità del Natale, una virtuosa operazione di solidarietà che Specchio dei Tempi porta avanti ininterrottamente dal 1976 anni. Nel 2022 l’importo complessivo raccolto fu superiore ai 2 milioni di euro, redistribuendo a 2300 persone un assegno del valore di 500 euro ciascuno.

L’aeroporto, punto di snodo logistico, rappresenta una eccellenza della provincia di Cuneo, luogo dove transitano decine di migliaia di persone ogni anno, ideale ‘agorà’ per far conoscere e dare ulteriore visibilità alle attività della Fondazione del quotidiano La Stampa.

La campagna si è concretizzata grazie alla disponibilità della Geac, che ha individuato e concesso gli spazi per collocare i cartelloni, con le indicazioni su iniziative e modalità di donazione, oltre ad una cassettina dove depositare eventuali offerte. «Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Specchio dei tempi – dichiara Anna Milanese, direttore generale GEAC – perché crediamo con fermezza nell’aeroporto inteso come luogo non solo di passaggio, ma come luogo di incontri, che può dare voce e collaborare ad un progetto nobile come Tredicesime della solidarietà, volto a creare accoglienza e condivisione».