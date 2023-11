A Revello il Bar Butterfly diventa Ristobar

Aperto come bar nel settembre 2007 nel cuore di Revello da Alice Nari insieme alla mamma, negli anni il Butterfly diventa un punto di riferimento per tante persone che ne apprezzano il clima sereno e familiare.

Poi subentra il marito di Alice, Antonio, appassionato di cucina. Giovani e intraprendenti, Alice e Antonio ben presto mettono in luce il loro sogno, che diventa un progetto: trasformare il locale in un Ristobar. Viene richiesto il cambio di destinazione, poi eseguita la ristrutturazione di sala e cucina e, infine, inserito l’arredo per accogliere con cura i clienti. Oggi è tutto pronto.

Antonio è un uragano in cucina. Già si era fatto conoscere per gli eventi che venivano organizzati nel bar, come compleanni e anniversari, in cui i suoi buffet erano un tripudio di sapori. Ora, fra antipasti, primi, secondi e dolce, ha la possibilità di esprimere tutto il suo talento, realizzando pranzi e cene complete. La cucina è del territorio ma con l’inserimento di diverse portate di pesce e chicche di fantasia, a seconda dei momenti.

Il locale ha già avuto la richiesta di diverse aziende del territorio per i loro pranzi di lavoro, così come sono già state programmate delle serate “a tema”: la prima sarà domani sera, venerdì 24 novembre, con la Degustazione di vini Vite Colte di Barolo, alcune proposte di Enoteca San Martino di Saluzzo e Bagna Caöda.

Butterfly Ristobar è anche dotato di maxi-schermo e connessione Sky, il luogo ideale per seguire le partite assaporando qualche piatto caldo in compagnia.

Insomma, una bella alternativa a Revello, di ristorazione meno impegnativa del classico ristorante, ma con la certezza di potersi godere gusto e benessere in ogni pausa della giornata, oppure per organizzare eventi privati come compleanni, anniversari, party, feste aziendali.

Il locale è aperto dalla colazione fino alla cena. Giorno di chiusura, il lunedì.

Butterfly Cafè Food &Drinks - Via Giovanni Giolitti 1 - REVELLO (CN) - Tel 371.6897303