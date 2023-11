A Busca il Natale arriva domenica 10 dicembre

Domenica 10 dicembre è la bella data tonda, da segnare, per ricordarsi di venire (o rimanere) a Busca. Tutta la giornata sarà dedicata al Mercatino di Natale. L’organizzazione per conto della Città, assessorato al Commercio, è di Assoimprese Busca con Fondazione Amleto Bertoni.

“Con un programma particolarmente ricco – invita l’assessore Diego Bressi – diamo appuntamento a tutti ad una giornata piena di attrattive, voluta per vivere insieme lo spirito delle Feste”.

“Con grande piacere – aggiunge il sindaco, Marco Gallo – ci incontreremo in città per scambiarci gli auguri e per regalare a buschesi e visitatori momenti di conviviale amicizia. E’ il tradizionale rendez-vous per bambini e famiglie, che organizziamo ogni anno in collaborazione con gli esercenti e i commercianti: un evento atteso di accompagnamento al Natale”.

Il via sarà dato alle ore 10 con la Banda Musicale di Castelletto di Busca e con Prismabanda: sarà la musica più coinvolgente a portare il pubblico nelle vie del passeggio e delle compere, con tante idee-regalo sparse qua e là, prodotti del territorio, dell’ingegno e dell’artigianato.

E poi: spettacoli di clown, Giacomino Pinolo con i suoi schetch, le manovre dei Vigili del Fuoco in occasione del 160° anno di fondazione del Distaccamento di Busca, voli di droni, il trucca bimbi, Santa Balloon Educational (attività per adulti e bambini nella magia sensoriale della balena-mongolfiera a terra), giro in citybike con i Ciceroni del clima, visita guidata alla Città Antica,… E ancora: polenta e vin brulè, caldarroste, coni salati, fritti, rane fritte, cannolo di Langa. frittelle di mele…

Ma, soprattutto, ci sarà Babbo Natale in persona ad accogliere tutte le richieste dei bimbi buoni.

Il programma

Via Umberto I e piazza della Rossa

Negozi, musica e punti ristoro

Ore 10.00 Inaugurazione con la Banda Musicale di Castelletto di Busca e con Prismabanda, a seguire la partenza per le piazze del Mercatino di Natale

Dalle ore 10.00 - Babbo Natale e il suo villaggio con “Il Salotto delle donne”

Albero di Natale, a cura della ditta Miretti Giardini

Comitato di Attissano: mundaj

Gruppo degli Alpini di Busca: vin Brulè

Comitato di San Martino: la polenta in piazza

Live painting (pittura dal vivo) con Vincenzo Ingrassia

Piazza Regina Margherita

Il cibo e i prodotti del territorio

Croce Rossa di Busca: il trucca bimbi

Food Truck Rusty Cone: coni salati, fritti, birra artigianale

Borgo delle rane di Alba: rane fritte, cannolo di Langa

Ore 11.00 e ore 15.30 - Giacomino Pinolo con Meskla Magica, spettacolo dedicato ai più piccoli

Birrificio artigianale Delab

Casa Francotto la mostra “L’altra metà: la donna nell’arte”

Orario 10,00/12,00 – 14,30/18,30

Piazza Santa Maria

Il Mercatino dei prodotti del territorio, dell’ingegno e dell’artigianato

Santa nel Balon: Educational e solidarietà in un battito di ali

Per tutto il giorno stand dell'associazione con giochi ed educational per bambini ed adulti; banchetto di oggetti solidali di Una mano per i bambini

Santa Balloon Educational dalle ore 10.00 attività educational per adulti e bambini nella

magia sensoriale della “balena”, la mongolfiera a terra che non può più volare, spiaggiata, in veste natalizia con gli elfi. Ingresso gratuito

I Ciceroni di Datameteo Educational - Alla scoperta di Busca Santa in city bike ore 09.30 e 15.00 durata 2 ore circa

Partenza da piazza Savoia per il facile percorso outdoor in citybike con I Ciceroni della Terra, alla scoperta della città e dei dintorni, con un occhio attento ai segnali del tempo, accompagnati dall’esperto biker e meteorologo e con guida-cicloturistica. Info costi e prenotazione: Nadia 338.9030142

Santa In Tour ore 10.00 e 15.30 durata 2 ore circa

Partenza da piazza Savoia con guida storico-naturalistica, la versione natalizia del tour Busca antica, segreta e sotterranea; percorso accessibile anche a chi deve spostarsi con la sedia a rotelle.

Info costi e prenotazione: Marco 339.5611722

Food di territorio VisoaViso: panini e birra

Banchetti artigianato e prodotti del territorio

Museo Parco dell'ingenio

Santa nel Balon ore 08.30 e 14.30: voli liberi in mongolfiera al cospetto del Monviso accessibili a tutti, con una mongolfiera che può ospitare anche una sedia a rotelle.

Ingresso gratuito. Info costi e prenotazione: Ilenia 392.2079148

Piazza Savoia

Il Mercatino del cibo e dei prodotti del territorio e dell’artigianato

Le sculture in legno di Daniele Viglianco

Banchetti dell’artigianato

Food del territorio: carne e frittelle di mele, a cura di Cismondi

Percorso con trattori a pedali per i più piccoli, a cura di Cismondi

Piazza Fratelli Mariano

Al mattino i grandi mezzi e al pomeriggio le simulazioni di intervento e un saggio professionale dei Vigili del Fuoco Volontari di Busca in occasione del 160° anno di fondazione Distaccamento, a cura dei Volontari dei Vigili del Fuoco

Prove di volo: presentazione del nuovo drone in dotazione al Comando di Polizia Locale da utilizzare anche per i controlli previsti dal Piano di Protezione Civile

L'anteprima

Sabato 9 dicembre alle ore 14

A Castelletto, zona San Rocco

Aspettando Santa - Decollo delle mongolfiere con Santa che regala dolci ai bimbi

Info costi e prenotazione: Paolo Caraccio - Datameteo Educational – 324.5509545