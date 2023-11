Al Bonelli un incontro con il presidente del Cai Paolo Salsotto

“Incontrare enti ed operatori cuneesi, impegnati nella gestione, tutela nonché promozione del territorio”, è parte integrante del percorso formativo Turismo e Ambiente, la curvatura dell’indirizzo AFM dell’Istituto Bonelli. Partendo da questa premessa, nell’attuale classe turistica 3^A T&A questa mattina, giovedì 23 novembre, si è svolto un seminario tenuto dal Presidente CAI di Cuneo, ing. Paolo Salsotto, il cui obiettivo era coinvolgere gli studenti e motivarli alla scoperta e all’approfondimento del territorio montano del Cuneese, mediante la presentazione di uno degli enti più importanti e longevi del nostro territorio.

L’incontro, organizzato da una docente del Bonelli, ha avuto come obiettivo la presentazione agli studenti delle attività che l’associazione persegue al livello locale e nazionale: il CAI, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, ha per scopo “l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne” e si prefigge l’obiettivo di consolidare e di diffondere la cultura della montagna, essenziale per un paese come l’Italia, la passione per gli sport di montagna e la necessità di preservare e tutelare il vasto e ricco ambiente alpino.

Gli studenti hanno ascoltato con entusiasmo e grande coinvolgimento la relazione dell’ospite e hanno rivolto alcune domande in merito alla struttura organizzativa dell’associazione, al coinvolgimento dei giovani nella gestione dei rifugi e del soccorso alpino; inoltre, molti hanno chiesto informazioni sulle forme di tutela dell’ambiente e sulle modalità di manutenzione dei sentieri in montagna.

L’incontro di stamattina ha permesso agli studenti di imparare un modo nuovo di osservare e di percepire la montagna e di comprenderne l’ inestimabile valore naturalistico, culturale, sociale ed economico.