Bra: appuntamento al cinema per le famiglie

Al via la seconda edizione di “Cinema al Cinema”, il progetto avviato dall’Agis Piemonte (l’Associazione generale italiana dello spettacolo) e dalla Regione con l’obiettivo di promuovere il rilancio del ruolo della sala cinematografica a partire dai più giovani. Il progetto, che conta sulla collaborazione della Consulta comunale per le famiglie di Bra e sul supporto dell’amministrazione cittadina, si traduce in una rassegna cinematografica che prevede cinque appuntamenti per famiglie con cadenza mensile a prezzo scontato.

Il primo film in cartellone è “Il Grinch”, in programma per sabato 9 dicembre 2023; seguiranno “A christmas carol” sabato 13 gennaio 2024, “E.T. L’extra terrestre il 10 febbraio, “Mary Poppins” sabato 9 marzo e “Tartarughe ninja caos mutante” sabato 13 aprile. Tutte le pellicole verranno trasmesse nel cinema multisala Vittoria di via Cavour con inizio alle 18. Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 3,5 euro. In caso di partecipazione ad almeno quattro proiezioni si riceverà in omaggio un bicchiere di pop-corn.

Per informazioni sui film e sulla programmazione si può scrivere a info@cinemavittoriabra.it oppure visitare il sito www.cinemaalcinemapiemonte.it.