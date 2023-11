Narzole, anche quest'anno tutto è pronto per il "Presepio dei Lucchi"

Manca ormai poco al Natale e come di consueto le famiglie della frazione Lucchi di Narzole sono al lavoro già da alcuni mesi per preparare la terza edizione del “Presepio ai Lucchi”.

Oltre alle statue lignee già installate nelle precedenti edizioni, verranno posizionate nuove figure, per un totale di circa 160 pezzi; il tutto sarà completato da scenari e allestimenti per rendere l’atmosfera più autentica e speciale.

La terza edizione si caratterizza per molte novità. Si ricorda che tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito e il presepio sarà visitabile dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024

Quest’anno ricorre l’ottocentesimo anniversario dalla realizzazione del primo presepio da parte di San Francesco d’Assisi e quindi anche il frate francescano avrà un ruolo importante nel nuovo allestimento della Natività in frazione Lucchi.

L’inaugurazione è sabato 2 dicembre alle 20.30 circa con ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Antonino di Salmour; alla serata partecipa anche la Società Filarmonica Narzolese, seguiranno dolci natalizi e calde bevande offerte dalla Pro loco di Sant’Antonino di Salmour. In caso di maltempo l’evento è posticipato alla sera del 8 dicembre allo stesso orario.

Domenica 10 nel pomeriggio a partire dalle 14,30 circa, per la prima volta “il Presepe prende vita”; sarà possibile fare una passeggiata tra le figure lignee e personaggi in carne e ossa e immergersi nelle più suggestive atmosfere natalizie.

La giornata si svolge in collaborazione con gli zampognari di Vottignasco, l’associazione NARZOLe20, gli amici degli Antichi Mestieri di Salmour e dell’Associazione Agricoltori di Narzole. La Pro Loco di Sant’Antonino scalderà la giornata con dolci e bevande calde.

In caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 17 dicembre, sempre nel pomeriggio.

Oltre al presepio installato lungo la strada Provinciale che attraversa la frazione, nel salone parrocchiale di Sant’Antonino di Salmour sono allestiti a cura del presepista Emilio Burri 3 differenti presepi: uno in stile arabo, uno in stile classico e uno dedicato ai più piccoli con dei simpatici gnomi.

Per informazioni sugli orari di apertura del presepio nel salone e organizzare delle visite, contattare il sig. Burri (cell. 3473131544) oppure seguire la pagina Facebook(@presepioailucchi).

Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’impegno e il tempo che le famiglie dedicano dedicano per la buona riuscita della manifestazione.

Molto spesso si è sopraffatti dagli impegni e si perde di vista il valore e la voglia di fare qualcosa di buono per la propria comunità e per “il prossimo” in generale, ma fortunatamente questi valori sono ben saldi in frazione e rende le famiglie una squadra ben consolidata e volenterosa.