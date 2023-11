“OPEN CHRISTMAS – Illuminiamo il Natale” all'Open Baladin Cuneo

L'evento quest'anno è organizzato in collaborazione con Atl del Cuneese e Coldiretti Cuneo.

L'appuntamento è dalle ore 19.00 in Piazza Foro Boario con la tradizionale carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, omaggio di zucchero filato ai bambini e Beerbrulè per i grandi, il maxi Babbo Natale alto 10 metri e la simbolica accensione dei 130 alberelli della piazza. Nel corso della serata si festeggerà “in musica” con la Prismabanda accompagnata dai giochi di fuoco di Calidè e da un suggestivo assolo di chitarre elettriche con musiche natalizie.

Inoltre nel corso della serata sarà inaugurata ufficialmente la mostra LEGO natalizia a cura di AlterLegoCuneo.

Chi vorrà contribuire alla campagna benefica potrà acquistare uno dei 130 pacchi di prodotti, alimentari e non, donati da Open Baladin oltre che dai numerosi partner commerciali coinvolti nell' iniziativa.

I 20 euro di valore commerciale dei pacchi saranno interamente donati alla Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS.

Chi parteciperà all'iniziativa e acquisterà uno dei pacchi (prenotabili o direttamente al locale o chiamando il numero 0171489199) sarà protagonista della serata e avrà l'onore di accendere personalmente uno degli alberi.

Per chi non sarà riuscito a prenotare uno dei pacchi sarà comunque possibile donare anche nel corso della serata con un offerta libera.

I partner che sostengono l'iniziativa insieme a Open Baladin Cuneo sono: Birra Baladin, La Granda, Il pastaio di Gragnano, Visgel, Tropical Frutta e Derby.

Elio Parola (titolare Open Baladin Cuneo): L'accensione dei 130 alberelli rappresenta un'operazione di beneficenza a noi sempre cara, grazie all'impegno di Baladin e delle altre aziende partner di questa iniziativa, chi acquisterà i nostri pacchi farà una sorta di “spesa al buio” e troverà all'interno prodotti per un valore superiore ai 20€ del prezzo, ma il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione. É il quarto anno che organizziamo questa iniziativa e siamo felici di sostenere ogni volta progetti importanti per il nostro territorio.

Silvia Merlo (Presidente Fondazione Ospedale Cuneo Onlus): La nostra Fondazione è felice di essere stata scelta dagli organizzatori di Open Christmas quale destinataria dell'evento natalizio.

E' per noi motivo di orgoglio partecipare a questa festa di accensione degli alberelli di Piazza Foro Boario che è ormai diventata una vera tradizione natalizia per la Città di Cuneo. Con questo evento chiudiamo l'anno con un vero e proprio botto: l'aver raggiunto in pochi mesi l'obiettivo di raccolta fondi per dotare l'Ospedale di Cuneo di una nuova apparecchiatura PET-CT di ultimissima generazione: uno strumento in grado di salvare davvero la vita!

Il prossimo 11 dicembre renderemo pubblico ed ufficiale il risultato di questa campagna: il successo è legato alla forza del nostro territorio che si è stretto attorno a questa iniziativa aiutandoci a portarla a compimento. Tanti grandi eventi come questo Open Christmas che trasmettono e amplificano i valori della solidarietà a favore del bene comune. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa fantastica serata.