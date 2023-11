A Saliceto il Jazz incontra la Divina Commedia

Il prossimo 3 dicembre, a Saliceto, alle ore 17.30, nella Sala Polivalente del Comune, secondo appuntamento di «Divina in blue», dedicato al Purgatorio di Dante abbinato alle musiche di George Gershwin.

Con lo stesso format del primo appuntamento (l’Inferno abbinato a Thelonious Monk) – che si è tenuto al Castello di Saliceto l’8 ottobre scorso, con grande successo di pubblico – Giannino Balbis (ex docente, poeta, saggista) e Alessandro Collina (jazz pianist di fama internazionale) daranno vita ad un reading poetico-musicale, ovvero ad uno spazio di lettura e ascolto, incentrato sulla seconda cantica della Divina Commedia, abbinata, come detto alle musiche di George Gershwin.

Il prof. Balbis leggerà la cantica in forma antologica (500 versi circa), rispettando l’ordine dei canti e la successione degli episodi e dei personaggi. La lettura sarà accompagnata e intervallata da celebri brani di Gershwin magistralmente interpretati dal maestro Alessandro Collina.

Al termine del reading si aprirà un libero dibattito su Dante, la Commedia e la musica di Gershwin, al quale saranno invitati a partecipare gli ascoltatori presenti. «Divina in blue», infatti, si propone una finalità non solo meramente artistica, ma anche divulgativo-didattica, grazie all’alto valore formativo della poesia di Dante e della musica dei grandi del jazz, creatori tutti di nuovi linguaggi e fautori di un’arte capace di farsi strumento di libertà: salvare l’umanità per mezzo della poesia è la sublime utopia della Divina Commedia, riscatto e libertà sono i principi fondanti del jazz.

Il progetto è frutto di un sodalizio ormai consolidato tra gli Artisti e l’Amministrazione Comunale di Saliceto. Con il terzo appuntamento – domenica 7 aprile 2024 – dedicato al binomio Paradiso- Duke Ellington, si tornerà al Castello, Sala delle scuderie.