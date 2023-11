A Mondovì si eleggono i Consigli Frazionali

La frazione come borgo identitario fisicamente esterno al concentrico urbano, spesso caratterizzato da esigenze amministrative talora diverse (o più specifiche) rispetto a quelle del centro cittadino, e per questo più agevolmente rilevabili dai rispettivi abitanti.

Queste, in breve, le considerazioni che lo scorso 27 ottobre 2022 avevano portato l’Amministrazione ad introdurre l’art. 51 bis dello Statuto Comunale e ad approvare, il 30 novembre 2022, il relativo Regolamento della Rappresentanza Frazionale. Un passaggio storico per la Città di Mondovì che mai fino ad allora aveva riconosciuto l’importanza del presidio culturale e territoriale offerto dalle frazioni monregalesi. Oggi, 25 novembre 2023, il completamento del percorso con la firma da parte del sindaco, Luca Robaldo, del decreto di indizione ufficiale delle elezioni dei Consigli di Frazione previste per il 17 dicembre prossimo.

"Un momento importante per l’assetto amministrativo della nostra città - il commento del sindaco Robaldo che ha mantenuto, non a caso, la delega alle Frazioni - perché per la prima volta consentiamo ai nostri cittadini frazionali di accrescere la loro partecipazione attiva alla vita politica attraverso l’istituzione degli appositi Consigli, che fungeranno da elementi di stimolo, ascolto e confronto per la nostra azione politica. Un modo per accrescere la condivisione comunitaria delle singole iniziative, ma anche per accorciare le distanze tra il centro città e le aree circostanti".

Sette i seggi individuati che il 17 dicembre rimarranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 1, Breolungi presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n 2; 2, San Giovanni dei Govoni attivato sempre presso la Scuola elementare/Casa Benefica di Strada dei Bertini n 2 a Breolungi; 3, Gratteria-Rifreddo presso il Circolo Ricreativo di strada di Rifreddo 14 a Rifreddo; 4, Merlo-Pogliola presso il Circolo Ricreativo di piazza Ernesto Valgiglio al Merlo; 5, San Biagio presso i locali della ex scuola in largo dell’Amicizia n. 11; 6, San Quintino-Crist-Cassanio presso la ex scuola di San Quintino in Strada di San Quintino 39/A; 7, Pascomonti presso il Circolo Ricreativo di località Pascomonti 28.

I Consigli di Frazione rimarranno in carica per cinque anni e saranno composti da cinque membri compreso il Capo Cantone. I relativi Consiglieri, invece, potranno essere eletti dai cittadini di maggiore età residenti nei rispettivi territori, come risultanti negli elenchi degli aventi diritto al voto redatti dai servizi demografici con riferimento al decimo giorno precedente la data delle elezioni. Ciascun elettore potrà in tal senso esprimere una o due preferenze scrivendo nome e cognome dei rispettivi candidati. In caso di duplice preferenza, vige l’obbligo di indirizzo a candidati di sesso differente. Tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle Frazioni alla data di indizione delle elezioni e in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale, infine, potranno essere eletti Consiglieri di Frazione, ad eccezione dei Consiglieri Comunali in carica, dei membri della Giunta e del Sindaco.

Le liste elettive, composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque candidati con rappresentanza minima di genere del 40% con arrotondamento aritmetico, dovranno essere presentate all’ufficio elettorale del Comune di Mondovì (attivato presso la Segreteria Generale) il 5, il 6, il 7 e il 9 dicembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le liste definitive verranno quindi pubblicate all’albo pretorio e sul sito web comunale entro il 13 dicembre 2023.