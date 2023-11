“Ora che ho l'opportunità di farmi sentire, darò il massimo per combattere per tutte noi donne” [VIDEO]

Poteva scegliere qualsiasi altro argomento, ma durante la la finale di Salsomaggiore, Francesca Bergesio si era distinta per un intenso monologo contro la violenza sulle donne.

Ora che è stata eletta Miss Italia ha deciso di portare avanti questa battaglia. Nei giorni scorsi ha anche portato un mazzo di fiori davanti alla casa di Giulia Cecchettin, 105esima vittima di feminicidio in Italia.

Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Miss Italia lancia questo messaggio: “Ora che ho l'opportunità di farmi sentire e avere questa voce, voglio portarlo sempre con me. È un argomento delicato. Noi giovani non possiamo attuare riforme concrete, ma abbiamo la voce. Il dialogo è fondamentale, così come il rispetto e l'amore verso il prossimo. Darò il massimo per combattere per tutte noi donne”.