Barolo ha ospitato un incontro bilaterale di prestigio. "Una vetrina per il territorio"

Barolo ha ospitato la settimana scorsa l’Incontro Bilaterale tra l’Institute of High Energy Physics della Chinese Academy di Pechino e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Le delegazioni cinesi ed italiane hanno incontrato il nostro territorio presso il castello di Grinzane Cavour e presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Angelica Corino, presidente dell’Associazione Comuni del Moscato, ha dichiarato presso il castello “siamo felici ed onorati di aver partecipato a questa bella occasione in uno dei templi del Barolo, introducendo i nostri ospiti al Moscato d’Asti, per offrire una vetrina più ampia dell’enologia del territorio”.

Luca Tosa, Sindaco di Cossano Belbo (CN), ha presentato agli ospiti intervenuti il progetto Sorì Eroici, che promuove i produttori che con i loro vigneti sfidano pendenze ed esposizioni proibitive. Per Bruno Penna, Sindaco di Castiglione Tinella il progetto Sorì Eroici “è un passo importante per la diffusione della conoscenza delle nostre realtà collinari e viticole, dove la qualità si esprime ad alti livelli”.

Questo è stato solo uno dei tanti appuntamenti che l’Associazione Comuni del Moscato, che raggruppa 51 Comuni da 3 Province (Asti, Cuneo e Alessandria), sta sviluppando proprio su una linea promozionale di valorizzazione dei prodotti, gli stessi che sono stati valorizzati nella sede del Castello oggi anche in collaborazione con Luca Tosa e con Beppe Scavino, vicesindaco del Comune di Santo Stefano Belbo.

Il vicepresidente della Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, Avv.to Giuseppe Rossetto, anche in rappresentanza della presidente Giovanna Quaglia, ha accolto le delegazioni della Repubblica Popolare Cinese ed italiana presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba, presentando il Territorio riconosciuto Patrimonio UNESCO nel giugno 2014.



Il direttore Roberto Cerrato ha ricordato come "con la Cina sia vivo ed attivo il gemellaggio con le risaie di Honghe Hani nella Provincia dello Yunnan dal 2019, in base agli accordi stipulati dai due paesi, suggellati negli accordi bilaterali a Roma tra Italia e Repubblica Popolare Cinese". I graditi ospiti hanno avuto modo di conoscere in questi giorni le nostre colline ed i prodotti dell’eccellenza enogastronomica, mentre lavoravano e discutevano dei progetti comuni che da anni significativamente hanno prodotto rilevanti risultati scientifici.