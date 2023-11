Cuneo e il cordoglio per le donne vittima di violenza: consiglieri e assessori leggono Paolo Giordano

Non è stato dimostrato solo con il classico minuto di silenzio il cordoglio del consiglio comunale di Cuneo per le donne vittime di violenza, che sabato 25 novembre ha trovato la propria giornata dedicata. Ma anche con la lettura di un articolo dello scrittore Paolo Giordano apparso sul Corriere della Sera lo scorso martedì 21 novembre.



La sua lettura è stata realizzata all'inizio del consiglio comunale del capoluogo, oggi lunedì 27 novembre. A prendere la parola i consiglieri e gli assessori di sesso maschile.



"Nella celebrazione di sabato scorso il Comune è stato presente con tante iniziative diverse di sensibilizzazione - ha detto il presidente del consiglio comunale di Cuneo, Marco Vernetti - . Questa sera anche noi mostriamo attenzione e cordoglio; ma non stiamo in silenzio, dedichiamo una lettura".