Vicoforte ha detto no alla violenza sulle donne insieme alle scuole

Anche a Vicoforte si è svolto un momento molto significativo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Venerdì mattina nel cortile della scuola secondaria di primo grado, nel quale sono giunti anche il Consiglio comunale dei Ragazzi, alcuni alunni della scuola primaria, assessori e consiglieri comunali, si è potuto riflettere sul significato della giornata contro la violenza sulle donne, sul suo valore e sull’impegno continuativo che deve essere profuso per eliminare questo devastante fenomeno che sta vivendo la nostra società.

Oltre alla prof.ssa Barale, in rappresentanza dell’Istituzione scolastica ed al sindaco Gian Pietro Gasco, sono intervenuti con loro precisi messaggi di riflessione, la sindaca dei ragazzi Anastasia Oggerino e l’assessore vicese alle pari opportunità Daniela Tarò. Un ringraziamento particolare è poi stato rivolto a Daniela Murazzano che ha donato un bel cuore rosso con una catena, apposto vicino alla panchina rossa, con un chiaro messaggio “Ama con il cuore, non con le catene”.

La conclusione, con un sonoro NO urlato da tutti i ragazzi, ha ripreso i messaggi ed i disegni dei tanti alunni preparati per l’occasione.

L’iniziativa è stata promossa dalla Giunta comunale che ha anche invitato ad attivare, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un percorso di approfondimento, rivolto in particolare ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che si sviluppi durante tutto l’anno scolastico.