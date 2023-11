Previsioni Shiba Inu: la meme coin potrebbe arrivare a $0,01, ma nel 2024 potrebbero esplodere queste alternative

Lanciata nel 2020 come competitor di Dogecoin, Shiba Inu ha scalato velocemente la classifica delle criptovalute, arrivando al 19° posto per market cap, attualmente di circa 4,8 milioni di dollari.

La meme coin è cresciuta dell’8% nell’ultimo mese, arrivando a un valore di 0.000008206 dollari. La recente crescita dello SHIB ha portato gli analisti a formulare diverse previsioni sul suo valore futuro.

Va detto inoltre che il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di grande fermento, con i trader in attesa degli ETF Spot Bitcoin e della conseguente crescita della famosa criptovaluta.

Un aumento di valore del Bitcoin solitamente traina anche le altcoin, per questo ci sono buone possibilità di crescita per Shiba Inu.

Data l’elevata volatilità del mercato, ricordiamo che le previsioni sulle criptovalute vanno prese con la dovuta attenzione.

Previsioni a breve termine

Con la fase rialzista del mercato prevista per il 2024, Shiba Inu può raggiungere un massimo di 0,0000571 dollari e un minimo di 0,0000321 dollari. Le previsioni più ottimistiche vedono la criptovaluta salire fino a un massimo di 0,0000728 dollari nel 2025.

Previsioni a medio termine

Le previsioni a medio termine vedono Shiba Inu crescere fino a un massimo di 0,0000943 dollari nel 2026 e arrivare a 0,000312 nel 2028.

Previsioni a lungo termine

Per gli analisti è sempre molto difficile, se non addirittura impossibile, effettuare previsioni a lungo termine su una criptovaluta. Tuttavia, secondo il sito web Telegaon, Shiba Inu potrebbe arrivare ae 0,089 dollari nel 2040, per poi raggiungere il valore di 1 dollaro nel 2050.

Alternative a Shiba Inu

Nell’attesa di una crescita del mercato e del token SHIB, i trader stanno puntando anche sulla nuova meme coin Wall Street Memes, su cui gli sviluppatori stanno cercando di costruire un vero e proprio ecosistema.

Gli appassionati si sono interessati anche a Meme Kombat, una piattaforma di gaming P2E che prevede battaglie IA tra i personaggi delle meme coin più famosi, tra cui anche lo Shiba Inu.

Wall Street Memes

Dopo una presale di grande successo, la meme coin Wall Street Memes non ha ancora goduto della crescita che molti si aspettavano. Questo però non ha fermato gli sviluppatori che si sono subito messi al lavoro per dare utilità al token WSM e aumentare il suo valore sul mercato.

In generale, l’andamento del WSM nell’ultimo mese non è stato molto positivo, tuttavia nelle ultime 24 ore è stata registrata una crescita del 2,79% che ne ha portato il valore a 0.0203 dollari.

Il WSM è in listing su diversi exchange di primo livello come OKX, Gate.io e MEXC, inoltre funge da token per il cripto casino Wall Street Memes Casino, lanciato di recente.

Lo staking del WSM garantisce ricompense passive con un APY attuale del 40%, inoltre gli utenti potranno anche decidere di bruciare i loro token, unendosi allo sforzo collettivo della community e degli sviluppatori per ridurre l’offerta della criptovaluta e aumentare la domanda sul mercato.

Oltre agli exchange, il Wall Street Memes è disponibile anche sul sito ufficiale della presale, una mossa strategica che consente di comprarlo con ETH, USDT e carta di credito, semplicemente collegando il proprio wallet Metamask o Wallet Connect.

Meme Kombat

Una piattaforma di gaming P2E basata sul token nativo MK, Meme Kombat unisce intelligenza artificiale, GambleFi e GameFi per creare un’esperienza di gioco unica per i suoi utenti.

La presale del progetto ha attirato trader di criptovalute e appassionati di gaming P2E, raccogliendo più di 2 milioni di dollari.

Al momento, il token MK viene venduto a 0,214 dollari, un valore che aumenterà nel corso delle varie fasi della presale. Al raggiungimento di 2,5 milioni di dollari, il token MK arriverà a 0,225 dollari.

Terminata la presale, verrà lanciata la piattaforma di gioco, con le battaglie gestite da una IA. L’intelligenza artificiale si occuperà della parte ludica e di quella visiva, rendendo l’esito degli scontri imprevedibile. I giocatori potranno scommettere sui combattimenti utilizzando una parte dei loro MK messi in stake.

Il gioco prevede scommesse contro altri giocatori (Player vs Player) e contro il gioco (Player vs Game). Gli utenti dovranno formulare strategie in base alle meccaniche in-game, agli odds e alle caratteristiche dei personaggi coinvolti nelle battaglie.

Per ogni vittoria si otterranno MK come ricompensa, mentre i risultati e le transazioni verranno registrati sulla blockchain.

I token MK in stake che non verranno usati per le scommesse, genereranno ricompense passive in base all’APY, attualmente al 453%.

Risulta interessante anche il sistema di aggiornamenti della piattaforma, basato su stagioni come i Gaas (games as a service) e che prevede l’aggiunta di nuove modalità di battaglia, classifiche e opportunità di guadagno.

