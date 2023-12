Verso il Natale con Peserico

Qualità, eleganza, bellezza, design, lusso accessibile è quanto di meglio Peserico, uno dei grandi brand della moda italiana, propone per l’ormai vicino Natale, per farsi e fare un regalo gradito, frutto di una sartorialità italiana che è sinonimo di passione per la ricerca, lo sviluppo, la creazione di capi dove qualità e design si fondono con la grande tradizione manufatturiera veneta.

Presente in oltre 1300 negozi plurimarca con le sue collezioni donna e uomo, accompagnate da splendidi accessori, Peserico è anche direttamente presente in oltre 60 store nel mondo, di cui 9 in Italia, o per meglio dire 10 visto che a Milano oltre al nuovissimo spazio di 300 mq in via della Spiga, all’interno dello splendido e storico palazzo Pertusani è anche presente con un monomarca in via Solferino. Non c’è città d’arte o di grande importanza commerciale come Milano che Peserico non sia presente oltre a luoghi di villeggiatura esclusivi.

Peserico è uno dei grandi brand in grande espansione nel mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Corea alla Germania, dal Canada alla Spagna, addirittura presente con propri store in Uzbekistan, Arzebaijan e Kazakistan.

Oggi sta guardando non solo a rafforzare ancor più la propria presenza negli Stati Uniti, area da cui arriva un quarto del suo fatturato, ma anche ai Paesi Arabi e ad un ulteriore crescita in Europa e ciò spiega le aperture, negli ultimi mesi, di store a Puerto Banus in Spagna, nella deliziosa Sylt in Germania, a Berlino, a Capri.

Tutto ciò in attesa di un 2024 che porterà all’apertura di almeno altri 5 o 6 grandi store.