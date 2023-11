Al teatro Toselli di Cuneo il "Concerto per la Pace" con il gruppo Madamè

Il Centro Studi per la pace Odv, in collaborazione con il Comune di Cuneo, l’associazione Amigos da Guiné-Bissau e la Promocuneo, presenta il Concerto per la Pace 2023, al Teatro Toselli, il 6 dicembre alle ore 21.

Il gruppo di musica popolare tutto al femminile Madamè ci accompagnerà, con fisarmoniche, chitarra e percussioni, in un viaggio emozionante nella musica popolare che ci propone, l’immersione nelle nostre origini con autentica attualità, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono con la musica, il racconto, la dolcezza e l’energia. Attraverso la musica si costruisce un ponte ideale con altre donne che hanno origini, culture e tradizioni differenti. Un ponte che parte da Cuneo e arriva a Cacheu, in Guinea Bissau.

Il ricavato del concerto sarà utilizzato per la realizzazione di un pozzo per l’acqua e per ricordare a tutti che siamo gocce d’acqua dello stesso mare.

Grazie infinite a Erica Molineris, voce solista calda e profonda, Claudia Danni alla fisarmonica, chitarra e cori, Elena Chiaramello alla fisarmonica e cori e Anna Chiapello alle percussioni e cori, per la loro disponibilità al sostegno dell’empowerment femminile nelle zone rurali di questa parte dell’Africa.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it

info: 0171698388 – 3334984128 e-mail: promocuneo@tin.it