Cuneo, nessun ripensamento della sindaca sull'osservatorio della sicurezza urbana: "A breve le nomine dei rappresentanti"

Perché, dopo mesi, l'osservatorio permanente della sicurezza urbana – la cui costituzione è già stata ratificata dalla giunta comunale – della città di Cuneo non è ancora stato convocato? La richiesta è stata portata all'attenzione del consiglio comunale del capoluogo dal consigliere Giancarlo Boselli (Indipendenti), nella prima serata di dibattito amministrativo.

" Non ci sono notizie sull'effettiva costituzione dell'osservatorio e sulla nomina dei suoi rappresentanti – ha detto - , ma sembra però siano state fatte riunioni informali, non si sa bene a quale titolo, sul tema. C'è forse un ripensamento? Degli impedimenti politici? "

"Una direttiva del Ministero ha chiesto ai Questori di provvedere alla vigilanza notturna della Prefettura e questo, per Cuneo, significa sottrarre almeno un'unità e mezza al servizio di pattuglia notturn. Cosa che rispetto ai numeri attuali delle forze dell'ordine si configura come particolarmente significativa, tanto che anche i sindacati della polizia si sono spesi in una presa di posizione contraria pubblica e molto forte" ha concluso Boselli.