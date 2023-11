Imperial Dance Academy ai Campionati Interregionali che si svolgeranno il 2 e 3 dicembre presso il Palaborsani di Castellanza (VA)

Imperial Dance Academy ha presentato, presso la sede di Madonna dell’Olmo, la partecipazione della squadra della Accademia di danza cuneese ai Campionati Interregionali di danza sportiva organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) con partecipanti provenienti da Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna.

Si tratta di uno dei più importanti eventi della stagione sportiva in gara unica alla quale parteciperanno le ballerine ed i ballerini che si allenano presso l’Accademia di Cuneo diretta da Eros Ghio, Ilaria Diana e Annamaria Ferrero presenti alla conferenza stampa.

Eros Ghio ha illustrato la realtà della danza sportiva sul territorio di Cuneo e la volontà di far conoscere sempre di più questo sport a chi ancora non lo conosce.

Ilaria Diana ha poi elencato tutte le ballerine ed i ballerini di Imperial Academy che si sfideranno nelle diverse specialità sul parquet del Palaborsani di Castellanza, struttura particolarmente adatta a questo tipo di competizioni vista la possibilità di accogliere contemporaneamente due competizioni visto anche l’alto numero di partecipanti.

Novità assoluta e motivo d’orgoglio della Accademia, la presenza di una ballerina non vedente nella categoria danze paralimpiche seguita ed allenata da Annamaria Ferrero.

I Maestri ed gli allenatori si sono detti fiduciosi sulle performance delle loro atlete ed atleti considerando anche i numerosi premi e trofei vinti durante questa stagione che si è rilevata estremamente ricca di soddisfazioni per l’Accademia che, a gennaio, celebrerà 9 anni dalla sua fondazione.

Elenco atlete/ atleti Imperial Dance Academy

Alyssa Arzani

Pietro Saccardi

Viola Del Campo

Lorenza Perottino

Elisa De Michelis

Sara Castellino

Leonardo D’Angelo

Martina Allocco

Emma Marabotto

Asia Galaverna

Elena Arnaudo

Lucia Riberi

Elena Solontan

Alessia Narducii

Luca Demaria

Marie Desogus

Bruna Dematteis

Daniele Tinnirello

Giuseppe Bertaina

Elisabetta Martina

IMPERIAL DANCE ACADEMY si trova a Cuneo in via della motorizzazione 52B, in una sede progettata e realizzata per insegnare ogni tipo di danza.

La struttura è adatta a corsi e lezioni per ogni fascia di età con attrezzature all’avanguardia, area relax e spogliatoi e propone diverse attività nel campo del ballo e non solo, a partire dalle danze latino americane, caraibiche e il liscio tradizionale piemontese, offre inoltre corsi di Zumba Fitness, Kizomba e diversi corsi per i più piccini.

IMPERIAL DANCE ACADEMY CUNEO

Via della motorizzazione 52B

12100 Cuneo (CN)

E-mail: info@imperial-dance.it

Telefono: 340 331 1994