Il grazie di Cuneo agli agenti della Polizia locale: “Attività quotidiana di ascolto e dialogo molto apprezzata”

A prendere la parola il presidente Marco Vernetti : “ Questa mattina abbiamo vissuto un momento festoso e intenso di celebrazione per i 200 anni della fondazione del Corpo di Polizia locale. Mi unisco, a nome di tutto il Consiglio comunale, al grazie già espresso dalla sindaca Patrizia Manassero e dall’assessora Cristina Clerico, per quanto il corpo fa quotidianamente a beneficio e a tutela dei nostri concittadini ”.

“L’operare degli agenti della Polizia locale, che si svolge in molteplici ambiti, non è solo volto al reprimere ma si pone come servizio per garantire la regolarità della vita quotidiana – ha continuato Vernetti - . In questo contesto penso al presidio capillare sul territorio che la Polizia locale mette in atto, con una capacità di ascolto e dialogo che i cittadini apprezzano molto”.