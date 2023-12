Rifreddo, il Comune premiato per le pratiche di riduzione della produzione di rifiuti.

Rifreddo è tra i Comuni che producono meno rifiuti. A certificarlo ed a riconoscerli un premio è stato il Consorzio SEA che comprende oltre 50 comuni tra saluzzese, saviglianese e fossanese.

La cerimonia si è svolta negli scorsi giorni al Teatro Millanollo di Savigliano ed il Comune di Rifreddo ha ottenuto il secondo posto nella categoria enti montani con meno di 5mila abitanti. Un risultato importante visto che tra altro l’ente è anche l’unico comuni dei premiati con più di mille abitanti.

A ritirare il riconoscimento, consegnato dal presidente di Csea Fulvio Rubiolo e dal Consiglio di Amministrazione, era presente il sindaco Cesare Cavallo che ha commentato: “Si tratta di un riconoscimento molto importante, il cui merito non va a me in prima persona, ma all’Amministrazione e soprattutto ai tanti cittadini rifreddesi virtuosi. Certo il Comune negli anni ha portato avanti iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e dell’ambiente ma tutto questo senza la collaborazione dei cittadini e la loro positiva risposta non ci avrebbe consentito questi risultati. Il premio ci ripaga del lavoro fatti e ci stimola a fare ancora meglio. Per questo chiedo i nostri concittadini di continuare ad impegnarsi nella differenziazione dei rifiuti ma anche i tutte quelle partiche come il compostaggio che consentono di ridurre la quantità degli stessi”.

Ritornando alla giornata della premiazione va messo in luce che la stessa è stata anche l’occasione per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori di Savigliano che hanno potuto discutere ed approfondire i temi dei rifiuti e dell’ambiente insieme all’esploratore Alex Bellini.

Una mattinata che rimarrà nella loro memoria e che contribuirà sicuramente a far sì che gli stessi abbiamo ancora maggior contezza di quanto sia importante salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.