Violenza di genere: famiglia e scuola possono educare ai sentimenti? Ne parliamo a Quarta Parete

Quarta Parete, ieri sera, ha dedicato la puntata settimanale al tema della violenza di genere ma, soprattutto, all'educazione sentimentale di cui tanto si sta parlando.

A chi spetta? Solo alla scuola o, primariamente, alla famiglia, a partire dall'esempio? Viviamo in una società patriarcale? E le donne? Da un lato si ribellano e scendono in piazza, dall'altro amano la gelosia dei loro compagni e la esibiscono tramite video diventati virali sui social.

Di tutto questo abbiamo parlato con Giulia Arcidiacono, piscologa e psicoterapeuta che si occupa in prevalenza di adolescenti e minori, spesso coinvolti in storie di abusi e violenza tra le mura domestiche. E' anche consulente per le Procure di Cuneo e Torino.

