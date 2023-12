Cuneo, secondo laboratorio territoriale su equità, inclusione e diversità

Continua l’affiancamento di Hangar alla Compagnia Il Melarancio per giungere alla profilazione dell’ex Chiesa di Santa Chiara, quale luogo culturale di comunità.

Il laboratorio territoriale di Hangar plus, ospite a Cuneo, diventa l’occasione di confrontare visioni e pensieri e raccogliere le suggestioni e proposte che andranno ad arricchire di senso e sostanza il nuovo spazio che andremo a creare.

Vi invitiamo quindi a partecipare al secondo dei tre incontri previsti dal percorso in programma per venerdì 1 dicembre.

Dopo aver fatto emergere le idee progettuali nell’incontro precedente, l’incontro di Hangar plus vuole presentare una metodologia per la definizione dello schema “obiettivi – azioni –risultati” dell’idea progettuale e l’identificazione dei soggetti coinvolti e da coinvolgere.

I laboratori territoriali sono quindi un’occasione per riprendere i temi emersi e approfondirli sia sotto un aspetto di contenuti, ma anche di sfide, opportunità e minacce per lo sviluppo sostenibile dei territori, anche in termini di esperienze per fornire ai partecipanti gli elementi utili a guidarli nello sviluppo di possibili idee progettuali cha abbiano come focus il welfare culturale.

Il laboratorio del 1 dicembre, dalle 9 alle 17.30, in Largo Barale 1, Aula Polivalente CDT, Cuneo, tenendo a mente le questioni poste nel webinar e dalle opportunità offerte dai programmi e direzioni di sviluppo definiti nell’ambito del Piano Regionale e dei Piani locali di Prevenzione, e partendo dagli sviluppi emersi nel primo incontro del 10 novembre, proseguirà nel supporto ai partecipanti nello sviluppo di progettualità in maniera condivisa, sperimentando approcci, tecniche e strumenti di co-programmazione e co-progettazione.

Il laboratorio è aperto e rivolto a tutti gli enti locali, enti culturali, enti del terzo settore, ma anche ad altri attori sociali ed economici del territorio che vogliono e possono attivare o rafforzare processi collaborativi tra pubblico e privato socio-culturale, far emergere priorità e possibili idee di welfare culturale su cui lavorare insieme, orientarsi nell’individuazione di fondi di finanziamento (PNRR, finanziamenti pubblici e privati, bandi europei) con cui sostenere le idee progettuali da sviluppare e attuare in partnership.

Per partecipare al laboratorio è necessario iscriversi compilando questo Google Form: https://forms.gle/EkHBSSkAKU6UpVyG7