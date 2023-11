Luca perde casa e lavoro ed è costretto a lasciare Cairo in canile. Stop Animal Crimes Italia: "Aiutateli"

Sono molte le telefonate che riceviamo dalla provincia di Cuneo per animali abbandonati, investiti e maltrattati e con le nostre forze cerchiamo da aiutare e intervenire in ogni singolo caso, con le difficoltà degli enti pubblici carenti di aspetti nevralgici dei servizi che per legge dovrebbero garantire (carenza di gattili, assenza di recupero in loco della fauna selvatica ferita, assenza di un pronto intervento, ecc…).

Questa volta ci ha contattato Luca, un ragazzo che ha perso da poco il lavoro e la casa e che vive da 10 anni con Cairo, un bellissimo esemplare di rednose albino, anche lui rimasto all'addiaccio costretti a dormire alla stazione di Racconigi e Fossano, senza alimenti.

Questa mattina Antonio Colonna, fondatore di Stop Animal Crimes Italia, con la sua auto si è quindi recato da Luca e Cairo che hanno pernottato a Racconigi, per valutare la situazione e come intervenire; si è rivolto quindi al Comune di Racconigi - Ufficio Ambiente - essendo il Sindaco il responsabile degli animali sul territorio (DPR 31.3.1979). L’ufficio preposto del Comune, dopo un confronto con Colonna, ha attivato il canile “Pinco Pallino” di Fossano per dare quanto prima riparo al cane e così Luca e Cairo sono stati accompagnati dallo stesso Colonna presso la struttura dove Cairo ha ricevuto le prime cure e dove sarà stabulato fino a che Luca non sarà nelle condizioni di riprenderselo.

E’ la prima volta, afferma Luca, che si separa dal suo cane e speriamo che possano tornare quanto prima insieme.

Per tale ragione facciamo un appello per trovare un tetto e un lavoro a Luca, noi ci stiamo già mobilitando ma chiediamo al Comune di Racconigi, dove Luca risiede, di assisterlo offrendogli quantomeno una idonea collocazione, certi che non ci saranno problemi soprattutto in questo periodo di solidarietà atteso che questo valore dovrebbe essere presente ogni giorno dell’anno.