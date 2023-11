Mandibola fratturata dopo una partita: dalla Figc una multa che sa di beffa, squadra albese mette fuori rosa il responsabile

Cento euro di sanzione a entrambe le società. Questo il provvedimento del giudice sportivo dopo l’episodio di violenza avvenuto sul campo "Michele Coppino" di Alba nella serata di venerdì 24 novembre .

Secondo quanto riportato da testimoni dopo aver sferzato il colpo da dietro l’aggressore si sarebbe dileguato verso gli spogliatoi. L’arbitro, non avendo visto quanto accaduto, non ha potuto prendere provvedimenti immediati, ma ha messo a referto il necessario intervento dei soccorsi e il successivo trasporto del giovane all’ospedale di Verduno per le cure del caso.

Da Verduno, il calciatore classe ’99 è stato poi trasferito al "Santa Croce" di Cuneo dove lunedì è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale, col ricorso a trenta punti di sutura e alla posa di due placche per ricomporre la frattura multipla subita alla mandibola.

L’intervento è riuscito e il giovane è stato dimesso nella serata di ieri, mercoledì 29 novembre. Sta bene, ma i tempi di recupero saranno per lui lunghi.

Per quanto riguarda la giustizia sportiva, il giudice Ernesto Diotti, insieme al sostituto Giuliana Fiorentino e con l’assistenza del delegato Arbitri Fabio Reno, ha inflitto, come riportato stamane dal nostro giornale, un’ammenda di 100 euro a entrambe le squadre per, come si legge, "comportamento rissoso da parte dei propri giocatori non individuati nominalmente dall'arbitro con i giocatori avversari al termine della gara. Rissa sedata dall'intervento dei dirigenti”.

Una decisione che avviene d’ufficio quando non si possono evidenziare “colpe” sul campo. Una scelta che, però, sa di beffa, come commentano i dirigenti del Genola.

Al momento sul fatto non sono state depositate denunce penali, ma una lettera con la versione dei fatti della squadra ospite è stata inviata al presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) Mauro Foschia e al delegato provinciale Pino Chiavassa.

Sulla carta il giocatore albese indiziato di aver colpito l’avversario finito all'ospedale (a quanto si apprende un 28enne), non ha subìto sanzioni e potrebbe essere già in campo nella prossima partita, in programma per sabato 1° dicembre contro il Lions United Alba. Un'eventualità però esclusa, visto che, come si evince anche dalla missiva di scuse intanto inviata agli avversari dalla società albese, il giocatore è stato messo fuori rosa.

"Desideriamo esprimere la nostra più sentita e sincera vicinanza all'atleta che ha subito il pugno dal nostro tesserato – si legge nella lettera firmata dal consiglio direttivo di Accademia Calcio Alba -. Ci auguriamo possa recuperare al più presto, compatibilmente con la delicatezza dell'intervento o degli interventi cui dovrà sottoporsi. Abbiamo provveduto a escludere il nostro tesserato dalla rosa con effetto immediato, in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo. Ci scusiamo con la vostra società per l'accaduto, soprattutto per non aver saputo prevenire il contatto tra le due squadre al termine dell'incontro. Ci auguriamo che i nostri tesserati, e in generale tutti coloro che praticano sport, possano imparare da questa vicenda che ogni gesto e ogni parola possono causare effetti che vanno ben oltre le intenzioni e per i quali si deve essere pronti a pagare le dovute conseguenze".



Il dirigente della squadra albese, Alberto Tibaldi, presente sugli spalti nella gara di venerdì, parla al nostro giornale di una "bella partita che si è accesa sul finale". Stando a quanto riporta, non sarebbe stata un'aggressione arrivata dal nulla, ma pochi secondi dopo il fischio finale, come spesso accade sui campi, da entrambe le parti sarebbero partiti spintoni e insulti, parapiglia e accenni di rissa, quando l'arbitro era già fuori dal campo.

Questo sarebbe sfociato nell'episodio che ha coinvolto i giocatori che si marcavano a vicenda durante la gara: "Un comportamento inaccettabile da parte del nostro tesserato – commenta Tibaldi -. Abbiamo immediatamente provveduto ad allontanarlo. Il ragazzo, nonostante si sia pentito, non farà mai più parte di Accademia. Purtroppo queste cose nel calcio possono succedere. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di prevenire. Mi viene da pensare di valutare l'uscita dal campo in momenti separati".

Intanto l’episodio ha provocato, come era inevitabile, delle reazioni anche al di fuori del calcio. Come quella del sindaco di Genola, Flavio Gastaldi, che ha affidato a Facebook un pensiero di vicinanza al giovane finito all'ospedale: "A lui, alla sua famiglia, alla società, va la piena solidarietà di tutto il paese: Genola gli avversari è abituata a batterli sul campo".