Busca: al teatro Civico "La sedia" del gruppo teatrale ITACA

Dopo il grande interesse suscitato dalla serata “Adolescenti a rischio: vecchie e nuove dipendenze”, ed il corso “Far crescere l’autostima nei figli”, entrambi con Marco Maggi, la Consulta delle famiglie di Busca, in collaborazione con l’Associazione buschese Idee.comunità, lancia un’altra tipologia di proposta per riflettere sull’universo giovanile, e lo fa attraverso uno spettacolo teatrale. “La sedia”, scritto ed interpretato dal Gruppo teatrale ITACA di Voci Erranti Onlus (Savigliano), vuole raccontare le difficoltà dei giovani nel trovare il loro posto in un mondo spesso troppo complicato, nel quale i ragazzi non riescono ad esprimersi e trovare la loro strada.

Per la costruzione dello spettacolo, i giovani attori sono partiti da un brainstorming durante il quale hanno condiviso le loro paure, ansie, ma anche speranze. Hanno scritto la sceneggiatura che si compone di momenti corali e vari monologhi scritti da loro stessi.

Tutto ruota attorno alla ‘sedia’, metafora del posto che ognuno di noi cerca nel mondo, un posto che - come ci insegnano - può non esistere, oppure possiamo impiegare anni per trovare, mentre spesso ci costringiamo a stare in un posto che non fa per noi. Tra dialoghi, monologhi che ci mostrano il cuore del gruppo e balli energici, i ragazzi di Itaca ci faranno ridere e commuovere.

Lo spettacolo è particolarmente rivolto a giovani, genitori ed educatori. All’evento, promosso in collaborazione con il Forum Famiglie Cuneo, è sta to riconosciuto il marchio “F6G” (Famiglia sei Granda) per la particolare valenza sociale e di promozione della famiglia.