Tempo di benemerenze per la sezione di Bra dell'Unione Veterani dello Sport

Particolarmente atteso il momento di ufficializzazione dell' Atleta dell'Anno 2023 così come quelli degli " Ambasciatori dello Sport " e del nuovo " Veterano Prestigioso ".

Visto il ruolo di Associazione di Promozione Sociale (APS) della realtà sportiva braidese, previsti alcuni significativi momenti dove sarà dato merito all'impegno di figure dirigenti Unvs che si sono particolarmente contraddistinte per assolvere al meglio alla mission associativa volta al sociale ed alla comunità tutta.

Attese un nutrito numero di autorità e istituzioni, in particolare oltre al sindaco Gianni Fogliato, all'assessore Luciano Messa e al coordinatore Ufficio Educazione Fisica MI Cuneo Giubergia, quale riferimento dirigente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport il segretario generale Prando, che da Treviso sarà presente in Granda per rendere merito e onore alla Sezione di Bra "padrona di casa" nell'attesa cerimonia.