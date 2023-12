Concorso di presepi a Pagno in ricordo di don Giuseppe Aimar

Il Comune di Pagno invita le famiglie e le scuole a partecipare alla quarta edizione della “Gara dei presepi”. Nel segno della tradizione natalizia e in memoria del compianto parroco don Giuseppe Aimar.

Il concorso, in collaborazione con l’associazione “Ala Veja”, istituisce un premio che vuole essere un riconoscimento alla creatività e allo spirito natalizio attraverso la realizzazione di presepi artigianali.

L’invito è rivolto a singoli, gruppi, scuole, associazioni.

Sono quattro le categorie che possono partecipare: Giovani (fino a 14 anni), Adulti, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

Dimensioni massime dei manufatti: 100 x 120 cm.

Libera la tecnica e il materiale.

Ogni concorrente può presentare un solo presepe.

I presepi saranno visibili al pubblico durante le festività natalizie.

Ciascun’opera sarà esposta in forma anonima, eccetto le categorie riservate alle Scuole, che includeranno il nome della Scuola partecipante e la relativa classe.

Ad ogni presepe verrà assegnato un numero identificativo al momento della consegna, semplificando le valutazioni della giuria. Dopo la valutazione, verrà attribuito il nome dell'autore.

La commissione giudicatrice, composta da persone di diverse età, darà un giudizio insindacabile.

La premiazione è prevista per sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dopo la messa in parrocchia.

A manifestazione ultimata i presepi verranno restituiti.

Per info telefonare allo 0175-76101 (Uffici comunali di Pagno)

Per partecipare, compilare il modulo di iscrizione reperibile negli uffici Comunali o sul sito www.comune.pagno.cn.it e consegnarlo in Municipio a Pagno o inviarlo via mail a anagrafe@comune.pagno.cn.it