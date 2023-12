Borgo, i commercianti vestono il centro storico a tema natalizio con gli addobbi dei ragazzi dell'oratorio

Natale 1223, San Francesco rappresenta per la prima volta la Natività, racchiudendo, in essa, un messaggio di pace e speranza.

Natale 2023, a 800 anni dal primo Presepe, il messaggio di pace e speranza continua.

Quest'anno i commercianti del centro storico di Borgo San Dalmazzo hanno pensato di rendere omaggio a questa ricorrenza così importante con delle sagome ritagliate e decorate dai ragazzi dell'oratorio di Borgo. Il tutto accompagnato da delle stelle di Natale confezionate da Valeria Bigongiari. Su ogni negozio verranno posizionati dei rami di pino con stelle e fiocchi, decorati dalle mani magiche di Lorena Giordano.

"Per tutto questo in primis vorrei ringraziare l'Associazione Santuario Monserrato, che ci ha dato l'input per poter organizzare il tutto - dichiarano gli organizzatori -. Ringraziamo la Parrocchia di Borgo San Dalmazzo, i ragazzi dell'oratorio che sono stati magnifici, e Barba Brisiu una cui opera sarà posizionata sulla piccola rotonda di San Bernardo. Infine un ringraziamento speciale ai commercianti di via Marconi, via Lovera, via Grandis, corso Mazzini e corso Nizza che, nonostante il periodo difficoltoso, hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa.