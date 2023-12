"Ciao Micky, compagno puro e gioioso, ovunque tu sia"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata dal vignettista Danilo Paparelli.

***

Micky se n'è andato. E' successo di sera dopo una giornata tranquilla e serena, del tutto normale. Hai cenato come tuo solito, qualche crocchetta supplementare dispensata quando invece ero io a mangiare e poi sei andato in sala sulla copertina stesa sul divano ad aspettarmi per vedere insieme la televisione e dove puntualmente ricevevi le carezze che tanto apprezzavi e ti facevano stare bene.





Ero ancora in cucina e ho sentito un colpo di tosse anomalo e particolarmente forte. Ti ho raggiunto per vedere cosa capitava proprio nell'attimo in cui ormai eri lontano e per sempre, da me. Sono rimasto pietrificato.





Eri la mia ombra, e io anche la tua. Ci siamo voluti bene e negli ultimi tempi eravamo perennemente insieme. Dispensavi gioia, allegria e soprattutto amore incondizionato in ogni momento. Hai avuto persino dei momenti di notorietà sui giornali come protagonista di alcune vignette che ti avevo dedicato ed eri diventato la Mascotte degli Uomini di Mondo in diverse iniziative dell'associazione. Salutato e accarezzato durante le tue passeggiate anche dalle persone incontrate per caso, proprio per la tua simpatia istintiva e interagivi con loro, ma anche con gli altri pelosetti, dispensando allegria ed entusiasmo.





Non ho parole per dire quanto mi manchi. Lasci un vuoto che, soprattutto chi ha animali in casa, comprende fino in fondo. Ti ho voluto bene proprio per la purezza che possono trasmettere questi nostri amici a quattrozampe, che sanno capirci e non ci abbandonano mai, neanche in questi frangenti che appaiono addii definitivi ma invece ci accompagneranno attraverso un ricordo perenne.