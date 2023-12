Borgo si prepara alla neve: ecco i divieti a sosta e circolazione dei veicoli

Per tutto il periodo invernale (dal 15 novembre al 15 marzo dell’anno successivo) è vietata la sosta di ogni tipo di veicolo durante e immediatamente dopo le nevicate in tutte le strade e piazze in cui sono posti i relativi segnali (fissi o mobili) di divieto.

Pertanto, i veicoli che dovessero costituire grave intralcio verranno rimossi d’autorità, con l’applicazione della sanzione, per chi non rispetta il divieto, di € 42,00 (€ 29,40 se pagata entro 5 giorni), oltre alla tariffa della rimozione che varia da € 120,00 circa (giorni feriali e ore diurne) a € 150,00 (giorni festivi e ore notturne 22-6) a seconda che sia effettuata in orario diurno o notturno, in giorno feriale o festivo ed in base al peso del mezzo rimosso.

Sono escluse dal divieto di parcheggio in caso di nevicata le seguenti piazze del concentrico cittadino: piazzale della Stazione, Piazza 2 Maggio 1944, Piazza Martiri delle Foibe, Piazza Donatori di Sangue, Piazza Padre Martini, Piazza Sacco e Vanzetti, Piazza Sebastiano Forneris.