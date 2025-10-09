Addio a Clara Costamagna, una delle persone più longeve di Paesana

Clara Costamagna, vedova Barra, aveva 100 anni

Si è spenta questa mattina, alla soglia dei 100 anni, Clara Costamagna, vedova Barra, una delle persone più longeve di Paesana.

Nata nel 1925, Clara avrebbe raggiunto il traguardo del secolo di vita tra due giorni, sabato 11 ottobre.

Nel paese della valle Po viene ricordata come una donna dal carattere forte, determinato e al tempo stesso sempre disponibile verso gli altri, con una parola gentile per tutti.

La sua lunga esperienza di vita le aveva donato una profonda saggezza e un sorriso capace di trasmettere serenità a chi la incontrava.

Da giovane aveva lavorato nella tessitura “Bonnet” di Paesana, una delle attività che, in quegli anni, rappresentavano un importante punto di riferimento per l’economia locale e nell’ambito del lavoro femminile.

Nel 1991 era rimasta vedova di Antonio Barra, ex dipendente della centrale elettrica della frazione Calcinere di Paesana, al quale è rimasta legata per tutta la vita nel ricordo e negli affetti familiari.

Clara lascia la figlia Graziella, con il marito Roberto, e il figlio Mario, con la moglie Mara, i nipoti Luca, Manuela e Michela, la sorella, i cognati, i nipoti, i cugini e tutti i parenti che ne piangono la scomparsa.

Il rosario sarà recitato domani, venerdì 10 ottobre, alle 20:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Paesana.

I funerali si terranno sabato 11 ottobre, alle 10:30, nella stessa chiesa, con partenza dalle camere mortuarie della Casa di Riposo di Paesana alle 10:20.

La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Calcinere.