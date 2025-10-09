Bene Vagienna, il campione di canoa Dennis Fina incontra il sindaco Ambrogio

Un talento cuneese, atleta azzurro, accolto con soddisfazione, nel salone del municipio di Bene Vagienna.

Il sindaco, Claudio Ambrogio, ha ricevuto nei giorni scorsi Dennis Fina, giovane sportivo che ha conquistato la scena nazionale e internazionale con le sue straordinarie prestazioni nella specialità della canoa slalom monoposto. Dennis ha vinto sinora la medaglia d’argento agli EYOF (European Youth Olympic Festival) a Skopje e agli Europei a Solkan (Slovenia).

“È un orgoglio per il nostro territorio e per il Coni nazionale. Si allena nelle acque della Bealera Maestra, presso la sede nautica del Granda Canoa Club”, commenta il primo cittadino. Che è anche presidente del Consorzio idrico che unisce i Comuni del territorio (Cuneo, Castelletto Stura, Montanera, Trinità, Sant'Albano Stura, Bene Vagienna Lequio Tanaro e Cherasco) nei quali fluttua il corso d’acqua scavato a mano nel 1471 su espressa volontà di Paola Gambara Costa, contessa di Bene Vagienna.

Ricordiamo che lungo la Bealera Maestra è in corso il completamento di tre lotti che interessano la realizzazione dell’impianto idroelettrico e degli irrigui a supporto dell’agricoltura locale. “La Bealera Maestra – prosegue Ambrogio - è lieta di ospitare un atleta di tale livello e si sente onorata di contribuire alla sua crescita sportiva. Ci congratuliamo con Dennis Fina per i risultati ottenuti e auspichiamo possa continuare a rappresentare il nostro Paese con orgoglio e successo”.

Il sindaco estende le congratulazioni anche alla presidente del Granda Canoa Club, Ilaria Samarelli, all'allenatore degli atleti Fulvio Fina e a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.