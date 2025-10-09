Alberghiero "Donadio" di Dronero: premiati gli studenti meritevoli con le borse di studio Fondazione Allemandi

Si è svolta sabato 4 ottobre, presso l’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, la cerimonia di consegna delle Borse di studio 2024/2025 della Fondazione Allemandi, destinate agli studenti meritevoli della vallata.

Durante l’evento, il presidente della Fondazione, Cesano Adolfo, e il segretario dell’associazione e vicesindaco di Dronero, Mauro Arnaudo, hanno premiato gli allievi che si sono distinti per impegno e risultati scolastici, celebrando l’eccellenza e la dedizione nel percorso formativo.

L’Istituto Alberghiero “Donadio” ha curato il buffet di rinfresco per tutti gli ospiti present.

· In cucina, guidati dalla prof.ssa Concetta Audino, gli studenti hanno realizzato un ricco assortimento di stuzzichini dolci e salati;

· In sala, gli allievi delle classi III e IV B, sotto la supervisione del prof. Oscar Sabetta, hanno garantito un servizio impeccabile e professionale.

L’evento ha rappresentato non solo un’esperienza formativa concreta per gli studenti, ma anche un momento di grande orgoglio per l’Istituto, che ha dimostrato ancora una volta competenza, professionalità e spirito di squadra.