La Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato Santa Cecilia

Domenica 3 dicembre '23 la Banda Musicale di Mondovì ha festeggiato la patrona della musica Santa Cecilia. Per l'occasione il sodalizio si è esibito nel piazzale antistante la chiesa di Mondovì Carassone dalle ore 9.30 , dove è stata celebrata la S. Messa da Don Andrea. Terminata la messa, è seguita una breve esibizione presso il circolo Acli il Parrocchiano, con un gradito rinfresco.

Durante il pranzo presso l'agriturismo Cascina Caciò di Rocca de Baldi, sono stati premiati i musici più “storici” che hanno festeggiato importanti anniversari di presenza in banda: a Ghiglia Giuseppe son state consegnate le medaglie per i 25 anni di presenza in banda, mentre l’onorificenza per i 50 anni di musica è andata a Gribaudo Guido e Ferrero Valter.

La borsa di studio offerta dalle famiglie Moro e Oreglia, per quei musici che durante l’anno si sono distinti per l’impegno e la costanza, è stata assegnata a Giaccone Luca e Oliveri Cristina.

A conclusione di una bella giornata di musica e allegria, il presidente ed il direttivo vogliono quindi ringraziare la fondazione CRC, rappresentato da Carlo Comino, per il sostegno nelle varie iniziative, il comune di Mondovì, rappresentato dal Sindaco Luca Robaldo e dall'assessore Alessandro Terreno, Pietro Danna in rappresentanza della Provincia di Cuneo, il presidente onorario Ferruccio Dardanello da sempre vicino alla Mondovì Band, i padri filippini, Don Andrea per aver esposto durante la messa una pala di Santa Cecilia, ed infine il Maestro Maurizio Caldera ed il suo Vice Alessio Mollo due elementi preziosi per la nostra banda musicale. Infine, il ringraziamento maggiore va a tutti i musici e alle loro famiglie per tutto il tempo e l’impegno che dedicano alla musica e alla banda, senza il quale non si sarebbero potuti ottenere i risultati raggiunti.

Conclusi i festeggiamenti ora la Banda Musicale continuerà la preparazione dei prossimi concerti natalizi, il 27 dicembre al teatro Baretti di Mondovì e il 30 dicembre presso la Sala Polivalente a Frabosa Soprana, in cui il pubblico potrà apprezzare i nuovi brani frutto dello studio e del lavoro di questi mesi.

La Banda Musicale il 23 dicembre animerà il sabato pomeriggio del centro storico di Mondovì Breo durante gli ultimi acquisti per il Natale.