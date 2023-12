Stella al Merito Sportivo CONI per il fossanese Davide Pagliano, Presidente del circolo Dama

Non è notizia di ieri che il circolo Dama di Fossano sia un'eccellenza.

Va ad aggiungersi in questi giorni un prestigioso riconoscimento sportivo assegnato al suo presidente Davide Pagliano.

La Giunta nazionale del Coni lo ha infatti insignito con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2022, in qualità di dirigente.

L’importante benemerenza è stata assegnata a Pagliano dal CONI per il suo costante impegno nel ruolo federale che ricopre e come dirigente di Circolo Damistico.

In particolare, il CONI ha premiato il suo impegno nella promozione dello sport nella Granda ed in Piemonte, portato avanti dal 2006 ad oggi.

Egli è presidente del Circolo Dama Fossano dalla sua fondazione nel 2006 e subito dopo è stato nominato Delegato Provinciale della FID, che ha contribuito in modo decisivo a fondare in provincia di Cuneo.

Nel 2016 è poi stato selezionato dai Circoli del Piemonte come Delegato Regionale FID, in segno di riconoscimento per l’impegno profuso nella diffusione dello sport.

La carica asi è protratta nel 2020 per un altro quadriennio.

Inoltre, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo premia Davide Pagliano anche per il suo impegno come organizzatore di diverse edizioni dei Campionati Regionali e Provinciali di Dama Italiana (64 caselle) e di Dama Internazionale (100 caselle) e come organizzatore di alcune edizioni di Campionati Italiani delle 2 specialità sia a Squadre sia Individuali.

A corollario di questo, da quasi un decennio promuove il Torneo Nazionale di Dama Italiana di Fossano "Trofeo Dama Hotel" e dal 2006 ad oggi anche numerosi tornei locali.

In più Pagliano, insieme agli istruttori del Circolo di Fossano e dei circoli Dama Piemontesi, da anni promuove il progetto “Dama a scuola” organizzando corsi base svolti a Fossano, Bene Vagienna, Trinità, Bra, Sanfrè, Villar S.Costanzo, Bombonina di Cuneo, Collegno e Grugliasco, Chieri e nel Novarese.

È il terzo dirigente della Dama Piemontese a ricevere questo prestigioso riconoscimento dopo i fratelli Franco e Claudio Pasciutti di Arona nel 2011 e nel 2012.

Da sottolineare, infine, che per il 2022 la Giunta Nazionale del CONI ha assegnato solamente sei Stelle al Merito Sportivo a tesserati FID in tutta Italia di cui una ad una società e cinque a dirigenti sportivi.

"Sono davvero contento per questo riconoscimento – sottolinea Davide Pagliano – che non mi aspettavo e mi ha colto piacevolmente di sorpresa. Questo Stella di Bronzo al Merito Sportivo premia gli sforzi che stiamo facendo da 17 anni per diffondere lo sport della Dama sul nostro territorio e in tutto il Piemonte anche grazie all’aiuto dei miei collaboratori del CD Fossano e dei Circoli Dama Piemontese, degli istruttori e giocatori della Granda, del Torinese, del Biellese, del Monferrato e del Novarese, con cui voglio condividere questo riconoscimento".

Per quanto riguarda Fossano, è da notare che i dirigenti a cui sia stata assegnata negli ultimi anni la Stella CONI al Merito Sportivo sono molto pochi e ciò mette ancora più in risalto l’importanza del riconoscimento, specie in uno sport di nicchia come la Dama.