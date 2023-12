Narzole, inaugurata la III edizione del "Presepe ai Lucchi"

Sabato scorso 2 dicembre si è svolta la serata d’inaugurazione della 3ª edizione del “Presepe ai Lucchi”, che si è confermata una serata ricca di emozioni e grande partecipazione accompagnata dalle melodie natalizie della Società Filarmonica Narzole e dalle calde bevande offerte dalla Pro.

Grande stupore e ammirazione hanno destato le figure lignee e gli scenari posizionati lunga la via e i presepi allestiti da Emilio Burri nel salone parrocchiale della chiesa di Sant’Antonino di Salmour.

L’edizione di quest’anno propone circa 160 figure lignee, tra cui san Francesco d’Assisi e santa Chiara per celebrare gli 800 anni dalla realizzazione del primo presepio a Greccio per volontà del santo francescano.

Gli organizzatori ringraziano la Pro Loco di Sant’Antonino di Salmour, la Società Filarmonica Narzolese, i comuni di Salmour, Narzole e Bene Vagienna, la Cassa di Risparmio di Fossano, la BeneBanca e tutte le piccole e grandi attività dei comuni limitrofi che ogni anno accolgono con entusiasmo il progetto e lo sostengono economicamente.

I presepisti ricordano il nuovo appuntamento per domenica 10 dicembre nel pomeriggio a partire dalle 14,30 quando “il Presepe prenderà vita”. La giornata si svolge in collaborazione con gli zampognari di Vottignasco, l’associazione NARZOLe20, gli Amici degli Antichi Mestieri di Salmour e dell’Associazione Agricoltori di Narzole. La Pro Loco di Sant’Antonino di Salmour scalderà la giornata con calde bevande e dolci natalizi. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 17 dicembre.