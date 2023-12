A Monteu Roero si cammina nei boschi dei castagni secolari

Domenica 10 dicembre, a Monteu Roero, si propone la camminata "Il Sentiero del Castagno di Natale e la festa al Castello" organizzata da Terre Alte Escursioni e Turismo.

Si tratta di un’imperdibile escursione nei luoghi più suggestivi delle Rocche del Roero, con imponenti castagni secolari avvolti nelle magiche atmosfere autunnali e un festoso preludio al Natale al Castello del 'Monte Acuto' e naturalmente la visita al monumentale 'Castagno di Natale'.

L’escursione si sviluppa nel cuore del Roero dove la frattura delle rocche rende il paesaggio suggestivo e fiabesco, con colline e radure appartate e selvagge, frequentate nel corso dell’800 da cruenti briganti locali, tra i quali spicca il nome di Francesco Delpero, detto “Rejnè”.

Si percorreranno silenziosi e isolati sentieri in una valle caratterizzata dalla presenza di castagni secolari, tra i quali, oltre alla Castagna Granda si avrà modo di ammirare il Castagno di Natale, un secondo albero centenario nella sua festosa veste natalizia, che non molti conoscono, censito e protetto dalla Regione.

L’escursione proseguirà sui sentieri che condurranno alla scoperta di scorci naturali e selvaggi di grande bellezza paesaggistica.

Al rientro a Monteu Roero nel pomeriggio, chi lo desidera potrà partecipare alle attività in programma in occasione della festa “Un Magico Natale al Castello dei Roero, da San Nicola a Santa Claus”.

In questa giornata che precede il periodo natalizio il castello aprirà le sue porte, offrendo la possibilità di ammirare dall’alto il paesaggio circostante, di partecipare alle visite guidate alle chiese e al Castello.

L’Associazione culturale-turistica Bel Monteu ha contribuito alla preparazione del nuovo sentiero, all’addobbo del castagno e sarà di supporto durante la giornata.

Sarà presente inoltre un mercatino natalizio con i prodotti della tradizione.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.45 con partenza alle ore 10 presso Piazza Roma a Monteu Roero (Cn)

Lunghezza percorso Km 13,8 circa – dislivello totale 385 mt.

Iscrizioni al costo di euro 13 a persona, gratuità minori anni 12.

Escursione condotta da guida turistica, guida ambientale escursionistica AIGAE, Regione Piemonte con narrazione del territorio.

La prenotazione dell’escursione è gradita e sarà effettuata a Terre Alte in modalità online (attraverso il modulo del sito), WhatsApp o telefonica (339 6575703).

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati, pranzo al sacco. In caso di previsto maltempo, contattare Terre Alte o consultare il sito.