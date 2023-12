Il 13 dicembre si celebrerà la messa nella grotta del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì

Come da tradizione, anche quest'anno, in occasione della festa di Santa Lucia, mercoledì 13 dicembre, a Villanova Mondovì, sarà possibile prendere parte alla Santa Messa che verrà celebrata nella chiesa nella grotta del Santuario dedicato alla Santa della Luce.

La funzione inzierà alle 10.30 e sarà preceduta alle 10 dal Santo rosario animato dalle Suore Missionarie della Passione di Villavecchia.

L’Associazione AmiSaL, che cura le visite e le aperture al santuario, invita alla partecipazione e ricorda che solo per questa occasione è consentito l’accesso alle auto nella zona antistante.





Un ringraziamento speciale giunga a tutti i Volontari dell’AmiSaL che si sono prodigati a prestare servizio durante le aperture e durante le giornate di visita guidata davvero molto partecipate nell’estate 2023, alla manutenzione e alla pulizia del Santuario e aree circostanti. Si ricorda che il Santuario è aperto eccezionalmente per la ricorrenza del 13 Dicembre, poi ritornerà a essere chiuso fino a fine maggio 2024.



Per riferimenti, adesioni e informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (tel./sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), oppure è possibile elargire una donazione per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).