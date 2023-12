A Savigliano l’addio a Suor Gemma: Luigina Alloa Casale aveva 93 anni

Suor Gemma, al secolo Luigina Alloa Casale è mancata nella Casa madre della Congregazione della Sacra Famiglia di Savigliano all’età di 93 anni, di cui 75 dedicati alla vita consacrata.

La suora era nata nel 1930 nella frazione Madonna del Pilone di Savigliano in una famiglia piena di fede e molto devota. Aveva 7 sorelle e oltre a lei tre sorelle sono entrate a fare parte della Congregazione sacra Famiglia, come lei, due nipoti sono sacerdoti, uno di loro è don Pino Isoardi successore di don Andrea Gasparino alla guida della Comunità Città dei Ragazzi di Cuneo.

La vocazione di suor Luigina è iniziata fin da piccola, frequenta infatti l’asilo dalle suore della Sacra Famiglia e a 15 anni decide di entrare nella Congregazione seguendo le orme delle sorelle suor Vincenza e suor Immacolata ,colpita dalla loro testimonianza di fede, serenità e generosità nel vivere la vita consacrata.

Nel 1957, mentre si trovava a San Rocco di Bernezzo, le fu diagnosticata una grave malattia che, secondo i medici, avrebbe portato alla sua morte in pochi mesi.

L’allora madre generale suor Battistina Lorenza Fiorito, chiese alle suore della Congregazione di pregare per la sua guarigione attraverso l'intercessione di Madre Giuseppina Bonino. Suor Gemma, desiderosa di recarsi a Lourdes, si affidò alla Madonna chiedendo di fare la volontà di Dio, indipendentemente dalla guarigione o dalla morte.

Nel corso della sua visita a Lourdes, suor Gemma fu testimone di un miracolo straordinario. In un sogno, la Madonna le indicò di cercare rifugio sotto il suo manto per scampare al freddo. Al suo risveglio, suor Gemma avvertì immediato sollievo, e i suoi parametri vitali tornarono alla normalità. Il medico convalidò il miracolo, definendolo "un dono da Lourdes".

Riconoscente per il miracolo ottenuto, suor Gemma proseguì nel suo impegno a favore della famiglia, diffondendo la gloria di Dio e aderendo allo spirito e al carisma di Madre Giuseppina Bonino. Pur nella sua modestia, si identifica come una delle figlie orgogliose di Madre Bonino, per aver ricevuto la grazia divina tramite l'intercessione della fondatrice della Congregazione.

Negli ultimi anni di vita in Casa Madre, seppur anziana e con la salute cagionevole, ha sempre pregato per la comunità.

Lascia la sorella suor Immacolata. I suoi funerali si sono svolti lunedì 4 dicembre nella Cappella della Sacra Famiglia di Savigliano.