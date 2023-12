Conto alla rovescia per il Natale bovesano, la consigliera Goletto: "Un grande lavoro di squadra per regalare magia ai bambini"

L'8, 9 e 10 dicembre Boves si trasforma nel magico villaggio di Babbo Natale per famiglie visitatori. Durante le giornate tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo.

L'organizzazione è dell'associazione La Sporta, alla quale aderiscono numerose attività commerciali del paese. L'amministrazione collabora e dà il patrocinio. A raccontare della tre giorni che si apre il prossimo venerdì 8 dicembre e che durerà fino a domenica 10, è Irma Goletto, la consigliera del Comune con delega ad Attività produttive e Politiche agricole, ma attiva anche nel campo delle Manifestazioni a supporto dell'assessora Raffaella Giordano. La Goletto, tra l'altro, fa sapere che si ricandiderà alle prossime amministrative, a supporto della candidatura a sindaco di Matteo Ravera. Ma adesso è tempo di pensare al Natale bovesano, ripartito con grande entusiasmo, come tutte le manifestazioni, dopo il Covid, e coinvolgendo tantissimi volontari di ogni età, in uno spirito di collaborazione davvero invidiabile.

Ma cosa succederà in questi tre giorni? Ci saranno i mercatini artigianali e di hobbystica in piazza Italia e via Roma; il magico villaggio degli elfi in piazza dell'Olmo, spettacoli, la casetta di Babbo Natale dove consegnare la letterina. Una cosa speciale che accade solo a Boves? Le elfe risponderanno a tutte le lettere, che verranno recapitate a casa, regalando un'emozione unica ad ogni bambino.

Quest'anno spazio anche al cibo: venerdì, secondo un'antica tradizione bovesana del giorno dell'Immacolata, si potranno mangiare le cujette, ossia gli gnocchi. Domenica, invece, il piatto proposto sarà la polenta. In entrambi i giorni sarà possibile pranzare presso Casa Don Bernardi, riscaldata per l'occasione.

Ma ogni giorno, nella casette allestite sempre in piazza dell'Olmo, cuore dell'evento, si potranno mangiare le patate Rudolph, le frittelle di mele, hotdog, cioccolata calda, vin brulé, zabaione e zucchero filato.

Venerdì aprirà anche la mostra dei presepi nella chiesa di Santa Croce in via Roma. Sarà visitabile fino al 6 gennaio e si potrà votare per il presepe più bello. Non mancheranno gli intrattenimenti per i bambini, con il Teatro degli Episodi e ci sarà l'irriununciabile carrozza trainata da due cavalli. A bordo le elfe grattine, che racconteranno ai bambini delle bellissime storie di Natale durante il tragitto.

Ci sarà anche una lotteria. Fino al 6 gennaio, chi comprerà nei negozi che aderiscono alla Sporta avranno una cartolina ogni 5 euro spesi, da compilare e imbucare. L'estrazione mette in palio buoni spesa da spendere sempre nei negozi che fanno parte dell'attiva associazione.

La Goletto è molto orgogliosa del Natale Bovesano, ma specifica che, in caso di nevicata, come da previsioni per venerdì, l'evento della giornata sarà annullato. "Non potremmo garantire lo svolgimento della giornata in caso di precipitazioni, spiega. Ma contiamo nell'ottima riuscita, come sempre, dell'evento. I volontari sono straordinari e tutto il paese partecipa con entusiasmo, per accogliere le centinaia di bambini che consegneranno la letterina a Babbo Natale o incontreranno i suoi magici elfi".